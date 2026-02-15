Может разорвать добычу на куски: в мире существует жук с 12 необычными глазами

Охотничьи способности жука только усиливаются его зрительными способностями.

Существует мнение, что бифокальные очки были изобретены несколько веков назад Бенджамином Франклином. Однако личинка жука-водоплавателя Thermonectus marmoratus, привлекательного обитателя Южной Америки и Мексики, может претендовать на более раннее изобретение, ведь это единственное известное животное, которое имеет естественное бифокальное зрение, пишет Discover Wildlife.

"Имея 12 глаз и устрашающий набор кусающих, режущих ротовых аппаратов, способных разорвать добычу на куски, охотничьи способности жука-солнечного луча только усиливаются его зрительными способностями", - отмечают в материале.

Такая магия происходит в четырех самых больших глазах жука - длинных, трубчатых, направленных вперед структурах, которые позволяют ему фокусироваться на комаре-добыче во время преследования с дальнего расстояния и когда он находится достаточно близко, чтобы атаковать.

Видео дня

"Более того, за каждой линзой расположены две светочувствительные сетчатки, одна за другой, что позволяет солнечному жуку фокусироваться одновременно на переднем и заднем плане, не меняя фокус при перелете между ними. Это, пожалуй, самый красивый жук в природе - во многих смыслах", - считают в Discover Wildlife.

Другие интересные факты об экологии

Как писал УНИАН, в Фукусиме после ядерной аварии процветают гибриды свиней и кабанов. В частности, генетический анализ помог определить, какая доля генетического материала домашних свиней сохраняется в популяции гибридов и с какой скоростью она уменьшается.

Также сообщалось, что на глубине более 100 метров живет акула, которая пугает своим видом. Эти акулы живут в темных, холодных водах глубокого моря, обычно на глубине более 100 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: