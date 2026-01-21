'Придется ждать неделями': эксперт рассказал о перспективах восстановления отопления в Киеве

Станислав Игнатьев отметил, что в целом столице и Киевской области до 20 часов без стабильного электроснабжения.

В домах, которые остаются без света на Левобережье Киева в результате российских обстрелов, электроснабжение могут восстановить до конца недели. В то же время на возвращение тепла в некоторых домах, возможно, придется ждать неделями, рассказал в эфире телеканала "Киев 24" энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

"До конца недели, если не будет существенных обстрелов, я думаю, они будут заживляться", - прогнозирует эксперт.

Он также считает, что в ближайшие часы свет дадут всем потребителям в Броварах.

"По Борисполю там немного другая ситуация. Будем надеяться, что за 1-2 суток будет восстановлено стабильное электроснабжение", - отметил Игнатьев.

При этом он добавил, что жителям Броваров и Борисполя, пока, не стоит рассчитывать на более чем четыре часа со светом в сутки. По его словам, аналогичная ситуация со светом будет временно и в Киеве из-за последствий обстрелов столичной энергетики.

"Имеем в сумме до 20 часов без стабильного электроснабжения. Это происходит потому, что враг очень сильно разбил так называемое большое киевское кольцо", - отметил эксперт.

Он объяснил, что речь идет о подстанциях 110 кВ вокруг города Киева, которые были запитаны от ТЭЦ 5 и ТЭЦ-6, а также Дарницкая ТЭЦ.

"Плюс дополнительно у нас было электроснабжение от Ривненской АЭС. Атомная генерация была основой, а сейчас такой основы у нас в полном объеме нет, поэтому есть аварийные отключения", - указал Игнатьев.

А вот на восстановление отопления в отдельных домах, по прогнозу эксперта, придется ждать неделями, поскольку требуется длительный ремонт.

В ночь на 20 января россияне снова атаковали Киев баллистикой и дронами. Утром сообщалось, что в результате атаки на столицу без тепла остались более 5600 многоэтажек.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что самая тяжелая ситуация с электричеством в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на вечер 20 января в столице было почти миллион потребителей без света.

