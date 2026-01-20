Последствия ночной атаки РФ: в 'Укрэнерго' сказали, где самая критичная ситуация со светом

Украинцев призвали помочь энергосистеме.

Самая сложная ситуация с электричеством после очередной ракетно-дроновой атаки РФ по украинской энергетике остается в Киеве, Киевской, Полтавской, а также прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, сообщило "Укрэнерго".

"Продолжительность вынужденных отключений электроэнергии вне графиков в этих регионах самая длительная", - отмечается в сообщении.

В компании пояснили, что из-за последствий очередной атаки на энергетику во многих регионах вынужденно применяются аварийные отключения света и отметили, что ограничения в отдельных регионах являются довольно жесткими.

Видео дня

"Это объясняется тем, что агрессор нанес комплексный удар, повредив и объекты генерации, и сети передачи и распределения электроэнергии", - подчеркивают диспетчеры энергосистемы Украины.

В компании отмечают, что специалисты "Укрэнерго" и других компаний делают все возможное, "чтобы запитать всех абонентов или, по крайней мере, существенно сократить время отключений в каждом из регионов Украины". Там также призвали потребителей помочь энергосистеме, уменьшив использование электричества, и дали по этому поводу ряд советов.

"Если сейчас у вас есть свет: максимально ограничьте использование мощных электроприборов: каждый не потребленный вами киловатт – это дополнительный час со светом для тех, у кого его нет очень долго", – отметили диспетчеры энергосистемы.

Специалисты также, в целях экономии, советуют выключить "лишний" свет во всех помещениях, в которых никого нет, и не ставить на зарядку сразу после восстановления света мощные устройства и аккумуляторы, а также перенести энергоемкие процессы, в частности стирку, на ночные часы.

Атака РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января Россия снова массированно атаковала Украину, нацелившись прежде всего на энергетическую инфраструктуру. В результате ночной атаки тысячи домов в столице остались без отопления, света и воды.

В результате вражеской атаки без тепла временно остались 5635 многоэтажек столицы. Почти 80% из них во второй раз оказались без отопления, поскольку в них пропадало тепло в результате предыдущего удара врага 9 января.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отмечает, что на время восстановления поврежденного оборудования на ТЭЦ Киева часть домов может получать тепло из других источников.

Эксперт добавляет, что новая вражеская атака скажется и на продолжительности отключений света в столице. По предварительным оценкам, киевляне временно будут без света в течение суток до 20 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: