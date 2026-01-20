В Киеве миллион потребителей без света, более 4 тысяч домов без тепла, - Зеленский

В этой связи глава государства ожидает от правительства четкий перечень действий и решений, чтобы улучшить ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации в Киеве после массированного обстрела со стороны российских захватчиков. Только в столице сейчас более миллиона потребителей остались без электричества. Также более 4 тысяч многоквартирных домов остались без тепла.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Зеленский отметил, что "каждый чиновник, местные власти, все руководители государственных компаний, руководители энергетических компаний – все должны быть именно здесь, в Украине, работать в городах, работать в селах, на тех территориях, где нужно восстанавливать и нужно защищать".

"Только в Киеве по состоянию на вечер более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество домов без тепла – более 4 тысяч многоквартирных домов", – подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент, все силы должны быть направлены на то, чтобы облегчить ситуацию. "Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь и как перестроить работу – как поддержать наших людей, как поддержать бизнес. Нужна максимальная координация с бизнесом – как перераспределить генерацию, имеющееся потребление так, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации, какие нужны программы поддержки для людей дополнительные", - заявил президент.

Он добавил, что нужно проговорить все это подробно и дать ответы на вопросы, которые он задал сегодня всем правительственным чиновникам.

"Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", – сообщил глава государства.

Российская атака 20 января

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью российские захватчики нанесли массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Было зафиксировано попадание 5 российских ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточнялась.

Впрочем, силами противовоздушной обороны Украины удалось сбить или подавить 342 вражеские цели: 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

