Россия снова целилась в столичные ТЭЦ: эксперт оценил, когда в дома киевлян вернут тепло

Самая тяжелая ситуация с теплом будет в Днепровском и Деснянском районах.

Россия в очередной раз нацелилась на столичные ТЭЦ 5 и ТЭЦ-6, оставив без отопления тысячи домов в Киеве. Как сообщил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, из домов, оставшихся без тепла, придется снова сливать воду.

"Целями врага в очередной раз были ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, поэтому без тепла у нас весь Левый берег Киева. Мы понимаем, что у врага была задача не столько обесточить, сколько обрезать теплоснабжение для Киева. Как раз этой цели враг достиг", - отметил эксперт.

В то же время он отметил, что на время ремонта на атакованных ТЭЦ часть жителей Левобережья столицы могут переключить, в частности, на отопление от завода "Энергия".

"Самая тяжелая ситуация с теплом будет на Троещине – это Днепровский и Деснянский районы", – отметил Игнатьев.

Срок восстановления теплоснабжения с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 будет зависеть от того, какие повреждения. По его словам, во время одной из предыдущих атак Россия била по паровым котлам.

"Если повреждены паровые котлы, то ремонт можно провести непосредственно на площадке, и он займет до недели, если будут сварщики и все необходимое", - сказал эксперт.

Однако можно ожидать и худший сценарий.

"Если же пострадает генерирующее оборудование, то его не всегда можно восстановить, а на изготовление нового уйдут месяцы", - пояснил Игнатьев.

Россия также снова ударила по объектам водоснабжения, что ухудшило ситуацию с водой в Киеве.

"Есть попадания в объекты водоснабжения. Это, в первую очередь, объект водозабора, который находится у устья Десны. Там есть проблемы с электричеством, и поэтому в Киеве сейчас достаточно критическая ситуация с водоснабжением бытовых потребителей там, где нет скважин", - подытожил специалист.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 20 января Россия в очередной раз обрушила дроны и ракеты на Киев и ряд областей Украины, оставив частично без света столицу и шесть областей Украины.

Из-за ночной атаки россиян часть жителей столицы оказалась без света, отопления и водоснабжения. Худшая ситуация, по данным Киевской городской военной администрации, в Деснянском районе на левом берегу города.

От отопления отрезаны 5635 многоэтажек столицы. Почти 80% из них также оказались без отопления в результате предыдущего удара врага 9 января.

