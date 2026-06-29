Почему в Украине вновь вводятся графики отключений света: эксперт назвал главную причину

Дефицит мощности может достигать 2 ГВт.

Возвращение графиков отключения электроэнергии связано прежде всего с резким ростом потребления из-за жары на фоне масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах. Дефицит мощности на этой неделе в вечерние часы может достигать 2 ГВт, рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью УНИАН.

"Главная причина – жара. Жаркая погода увеличивает потребление в условиях ремонтной кампании, прежде всего на атомных блоках, тепловых электростанциях и гидроэлектростанциях. Именно это приводит к возможному дефициту электроэнергии, особенно в пиковые часы", – сказал эксперт.

Омельченко объяснил, что украинская энергосистема остается в уязвимом состоянии из-за последствий российских обстрелов. Из-за этого при резком росте нагрузки оборудование работает на пределе возможностей, что повышает риск его выхода из строя. По его словам, объемы дефицита электроэнергии меняются в течение суток, однако на этой неделе в вечерние часы они могут достигать около 2 ГВт.

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В то же время частично компенсировать нехватку электроэнергии можно благодаря импорту, использованию балансирующих мощностей и систем накопления энергии, которые позволяют отдавать накопленную электроэнергию в сеть во время пиковых нагрузок.

Отключения света в Украине – последние новости

30 июня на территории ряда областей планировалось ввести графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, об отключениях сообщалось в Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Запорожской и Хмельницкой областях.

В свою очередь генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что из-за аномальной жары в Украине резко выросло потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Он посоветовал украинцам заранее зарядить powerbank и другие гаджеты.

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