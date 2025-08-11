Отмечается, что эта ситуация не повлияла на безопасность объектов или окружающую среду.

На крупнейшей атомной электростанции "Гравлин" во Франции 10 и 11 августа остановились четыре энергоблока. Причиной стало нашествие медуз.

Об этом сообщила компания-оператор EDF.

Отмечается, что в воскресенье, 10 августа, после 23:00 энергоблоки №2, №3 и №4 автоматически прекратили работу, а в понедельник в 6:20 утра также автоматически остановился блок №6. При этом энергоблоки №1 и №5 остановлены на техническое обслуживание.

"Эти остановки произошли в результате массового и непредсказуемого присутствия медуз в фильтровальных барабанах насосных станций, расположенных в неядерной части объектов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что нашествие медуз не повлияло на безопасность объектов, безопасность персонала или окружающую среду. Сейчас бригады завода проводят необходимую диагностику и вмешательство для безопасного перезапуска производственных блоков.

Справка УНИАН. "Гравлин" - крупнейшая атомная электростанция во Франции мощностью около 5 460 МВт (шесть реакторов по 910 МВт каждый). Она также одна из крупнейших АЭС в Западной Европе.

Необычные находки на территориях АЭС

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике нашли лесную лилию - цветок, который в древности считался мистическим.

В США на территории атомного объекта нашли зараженное радиацией осиное гнездо. Оно располагалось на столбе возле подземных резервуаров с радиоактивными отходами. Измерения показали, что радиационный фон гнезда превышал допустимую норму в десять раз.

