Акции "Лукойл" стоят примерно 22 млрд долларов и обеспечивают около 2% мирового объема нефти.

Американская нефтяная компания Chevron изучает варианты приобретения международных активов российской компании "Лукойл", которая находится под санкциями, пишет Reuters.

На прошлой неделе Минфин США разрешил потенциальным покупателям вести переговоры с "Лукойлом" по его зарубежным активам. Таким образом Chevron присоединяется к инвестфонду Carlyle и другим компаниям, которые рассматривают покупку портфеля активов российского нефтяного гиганта, стоимость которого оценивается минимум в 20 млрд долларов.

По данным агентства, Chevron интересуют не все активы "Лукойла", а лишь те, где их бизнесы пересекаются. Ранее о такой заинтересованности не сообщалось. Компания лишь заявила, что соблюдает законы и не комментирует коммерческие вопросы.

Видео дня

Отмечается, что "Лукойл" добывает около 2% мирового объема нефти, а международные активы компании, по оценкам 2024 года, стоят примерно 22 млрд долларов и обеспечивают 0,5% глобальной добычи.

"Лукойл" имеет три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ирака, Мексики, Ганы, Египта и Нигерии, а также сотни автозаправочных станций по всему миру, в том числе и в США.

В Казахстане "Лукойл" владеет 13,5% в месторождении Карачаганак и 5% в Тенгизе, где среди акционеров также Chevron, Exxon Mobil, Eni и Shell. Эти месторождения являются основными источниками нефти для нефтепровода, который транспортирует более 1,6 млн баррелей в сутки, или около 1,5% мирового спроса.

Также "Лукойл" имеет долю в нигерийской офшорной лицензии OML-140, которую эксплуатирует Chevron.

Финская сеть АЗС Teboil, которая полностью принадлежит "Лукойлу", уже заявила, что ожидает смену собственника через продажу международных активов.

Влияние санкций на "Лукойл" - что известно

В октябре администрация президента США ввела свои первые санкции против России. Под удар попали две крупнейшие в РФ нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.

В результате под угрозой остановки оказались крупные НПЗ в Болгарии и Румынии, что грозило дестабилизацией ситуации в этих странах. Также была парализована работа крупной сети АЗС в Финляндии.

Из-за санкций против "Лукойл" российская компания перестала платить зарплату своим работникам в Ираке. Около 1,3 тыс. человек, которые работали на месторождении в Басре, уже шесть недель не получали зарплату.

Вас также могут заинтересовать новости: