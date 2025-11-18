Американская нефтяная компания Chevron изучает варианты приобретения международных активов российской компании "Лукойл", которая находится под санкциями, пишет Reuters.
На прошлой неделе Минфин США разрешил потенциальным покупателям вести переговоры с "Лукойлом" по его зарубежным активам. Таким образом Chevron присоединяется к инвестфонду Carlyle и другим компаниям, которые рассматривают покупку портфеля активов российского нефтяного гиганта, стоимость которого оценивается минимум в 20 млрд долларов.
По данным агентства, Chevron интересуют не все активы "Лукойла", а лишь те, где их бизнесы пересекаются. Ранее о такой заинтересованности не сообщалось. Компания лишь заявила, что соблюдает законы и не комментирует коммерческие вопросы.
Отмечается, что "Лукойл" добывает около 2% мирового объема нефти, а международные активы компании, по оценкам 2024 года, стоят примерно 22 млрд долларов и обеспечивают 0,5% глобальной добычи.
"Лукойл" имеет три нефтеперерабатывающих завода в Европе, доли в нефтяных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Ирака, Мексики, Ганы, Египта и Нигерии, а также сотни автозаправочных станций по всему миру, в том числе и в США.
В Казахстане "Лукойл" владеет 13,5% в месторождении Карачаганак и 5% в Тенгизе, где среди акционеров также Chevron, Exxon Mobil, Eni и Shell. Эти месторождения являются основными источниками нефти для нефтепровода, который транспортирует более 1,6 млн баррелей в сутки, или около 1,5% мирового спроса.
Также "Лукойл" имеет долю в нигерийской офшорной лицензии OML-140, которую эксплуатирует Chevron.
Финская сеть АЗС Teboil, которая полностью принадлежит "Лукойлу", уже заявила, что ожидает смену собственника через продажу международных активов.
Влияние санкций на "Лукойл" - что известно
В октябре администрация президента США ввела свои первые санкции против России. Под удар попали две крупнейшие в РФ нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также их дочерние структуры.
В результате под угрозой остановки оказались крупные НПЗ в Болгарии и Румынии, что грозило дестабилизацией ситуации в этих странах. Также была парализована работа крупной сети АЗС в Финляндии.
Из-за санкций против "Лукойл" российская компания перестала платить зарплату своим работникам в Ираке. Около 1,3 тыс. человек, которые работали на месторождении в Басре, уже шесть недель не получали зарплату.