Задержка с выплатами зарплаты уже достигла полутора месяцев, а связи с центральным офисом нет никакой.

Из-за санкций "Лукойл", подсанкционная российская компания, перестала платить зарплату своим работникам в Ираке. Как пишет РБК, около 1,3 тыс. человек, которые работают на месторождении в Басре, уже шесть недель не получают зарплату.

Сообщается, что обычно им платили вовремя через один из банков Багдада. Но теперь сотрудники получили только выписку о заработной плате на электронную почту, а банковского перевода не дождались. Через правозащитников сотрудники пытались связаться с "Лукойлом", но пояснений им так и не прислали.

Что известно о месторождении

Речь идет о сотрудниках месторождения Западная Курна-2, которое расположено на юге Ирака, в 65 километрах к северо-западу от города Басра. Оно разрабатывается на основе контракта, подписанного в январе 2010 года сроком на 25 лет. Компании "Лукойл" в проекте принадлежит 75%, остальные 25% - иракской компании North Oil Company. При этом все операционные расходы лежат на "Лукойле".

Западная Курна-2 является одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений. Первоначальные извлекаемые запасы оцениваются примерно в 14 млрд баррелей, при этом более 90% сосредоточено в пластах Мишриф и Ямама.

Как писал УНИАН, после введения новых американских санкций "Лукойл" объявил форс-мажор на этом месторождении в Ираке. Уже тогда компания прекратила сотрудничество со всеми работниками-иностранцами без гражданства РФ.

Также компания отправила уведомление правительству Ирака, в котором поясняло, что если ситуация не измениться в течение полугода, то "Лукойл" прекратит разработку месторождение и полностью выйдет из проекта.

