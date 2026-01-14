Двойной удар: Великобритания хочет финансировать Украину за счет российской нефти, - The Times

Лондон обсуждает изъятие санкционной нефти из российских танкеров и возможные рейды спецназа, чтобы направить полученные средства на поддержку Украины.

Великобритания обсуждает возможность направления средств от нефти, изъятой с судов российского теневого флота, на поддержку военных усилий Украины. Об этом сообщает The Times со ссылкой на правительственный источник, знакомый с ходом дискуссий.

По одному из вариантов, Лондон не только перекроет финансовые потоки к российской военной машине, но и перенаправит деньги, полученные от реализации санкционной нефти, непосредственно Украине. В то же время источники признают, что практическая реализация такого механизма пока остается открытым вопросом.

"Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину – мы не только лишим их незаконных военных доходов, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины", – отметил источник.

На фоне этих планов спецподразделения Великобритании готовятся к возможным рейдам против судов российского теневого флота. Речь идет об элитных подразделениях, обученных высаживаться на танкеры с вертолетов и захватывать экипажи. Такие действия стали возможными после того, как правительство определило правовую основу для операций в рамках санкционного законодательства и закона о борьбе с отмыванием денег.

Танкеры станут целями

По данным издания, два санкционированных Великобританией танкера – Spring Fortune и Range Vale – должны пройти Ла-Маншем примерно в середине недели. Оба перевозят сырую нефть и ходят под фальшивыми флагами Камеруна и Зимбабве, что делает их потенциальными целями для вмешательства.

Судно Spring Fortune было внесено в британский санкционный список в мае прошлого года за участие в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины или получение выгоды для правительства РФ. Ранее танкер неоднократно менял названия и флаги, в частности Греции, Маршалловых Островов, Мальты и Панамы.

Range Vale занимается экспортом нефти из российских портов, в частности в Балтийском море, и находится под санкциями с 2024 года. Судно связывают с компанией Radiating World Shipping Services из ОАЭ – одним из ведущих операторов теневого флота РФ. Танкер также неоднократно менял название и флаги, включая Острова Кука, Грецию, Гондурас, Индонезию и Ниуэ.

Кроме того, представители НАТО в Великобритании, по сообщениям, отслеживают как минимум три подозрительных российских танкера – Vesna, Veronica III и Bertha, которые направляются через Атлантику в Европу. Это повышает вероятность новых операций по захвату судов.

Отдельное внимание привлекло судно "Белый Кондор", которое под флагом Арубы беспрепятственно прошло Ла-Манш. Власти Арубы заявили, что страна не имеет судоходного реестра, а использование ее флага является незаконным, и призвали государства возбуждать уголовные дела в случае захода таких судов в порты. Известно, что танкер не проходил портовую проверку с 2018 года, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности и риска аварий или разливов нефти.

Командующий Арло Абрахамсон, руководитель отдела по связям с общественностью Морского командования НАТО, заявил, что альянс постоянно обменивается разведданными о судах, представляющих интерес. По его словам, союзники "регулярно координируют усилия, чтобы обеспечить свободные и открытые морские пути и совместно реагировать на угрозы в морской сфере".

Теневой флот РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о текущих результатах скоординированного давления на деятельность российского теневого флота. В частности, в настоящее время не менее 20% судов этого флота остановлены.

В декабре журналист The Telegraph Адриан Бломфельд сообщал, что НАТО ничего не делает с "теневым флотом", даже когда есть доказательства диверсий. Он, в частности, рассказывает историю танкера Eagle S, который год назад протянул якорь по дну Балтийского моря, повредив несколько подводных кабелей. После этого танкер вместе с экипажем был арестован Финляндией.

