Если потребитель не передает показания счетчика вовремя, то для расчета суммы используются предельные объемы потребления.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" пояснили, что окончательная сумма в платежке за газ считается на основе вовремя поданных показаний счетчика.

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

В компании просят граждан до 5 сентября передать данные показания счетчиков, чтобы в квитанциях были начислены правильные объемы потребленного газа.

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В компании напомнили: чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков ннобходимо с 1 по 5 число ежемесячно.

Передавать показания счетчика необходимо оператору газораспределительных сетей (ГРС), который обслуживает конкретную местность. Учет газа - это обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Работники именно этих компаний должны периодически снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и тому подобное.

Передать показания своему облгазу можно одним из способов. В частности, на сайте или в чатботе оператора ГРС, или позвонив в контакт-центр.

Также в "Нафтогазе" объяснили, как высчитывается сумма платежки, и почему важно передавать показания вовремя.

"Наша компания как поставщик газа, формируя счета, использует данные от операторов ГРС. Так требует законодательство. Вы передаете показания вашему облгазу, а он загружает данные на информационную платформу "Оператора ГТСУ". Именно из этой платформы мы как поставщик газа берем объемы потребленного вами газа и умножаем их на цену, зафиксированную в пределах вашего текущего тарифного плана", - говорится в сообщении.

Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРС загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРС. Поэтому важно передавать информацию вовремя, пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены в обслуживание "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

О переводе обслуживания в" Нафтогаз " потребители узнали только после 20 июня, поскольку этот перевод состоялся "задним числом".

Многие потребители уже оплатили за май предыдущему поставщику, а потому имеют задолженность за тот же период перед новым поставщиком.

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