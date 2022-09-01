26 июля "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям.

Гендиректор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение о реструктуризации долга компании.

Об этом сообщает Reuters.

"Конечно, для блага страны… если речь идет об этом. Я не женат на этой должности", — заявил Витренко.

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При этом он отметил, что не слышал "даже намека на то, что смена генерального директора будет иметь какое-либо влияние" на решение инвесторов.

По словам Витренко, инвесторы "Нафтогаза" понимают, что решение компании о реструктуризации было принято правительством, а не руководством НАК.

"Это было не мое решение с самого начала реструктуризации", — подчеркнул глава НАК.

Ситуация с долгами:

26 июля "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям, таким образом, произошел дефолт по еврооблигациям компании.

2 августа 2022 года "Нафтогаз" снова просил кредиторов об отсрочке уплаты долга.

НАК "Нафтогаз Украины" начало процедуру запроса к держателям еврооблигаций относительно внесения изменений в условия его соответствующих долговых обязательств. Держателям еврооблигаций предлагалось согласовать определенные изменения условий таких ценных бумаг, в том числе отсрочке сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом являются сходными условиями к условиям предложения, которое сделала Украина в отношении государственных еврооблигаций

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