Это связано со сменой поставщика.

В июне более 1,3 млн потребителей газа были "задним числом" переведены на нового поставщика - "Газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщили в "Нафтогаз Украины".

5 июля компания получила информацию о том, что Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) перенес все отборы газа бытовых потребителей "КиевГазЕнерджи", ООО "ЛУБНЫГАЗ-ТРЕЙДИНГ", ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ", ООО "Тернопольгоргаз", ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ" и ООО "Черкассыгаз Сбыт", начиная с мая, на "Нафтогаз Украины".

"Это уже второе подобное решение ОГТСУ за последний месяц, которое принято задним числом без нашего ведома и согласования", - сообщили в компании.

По информации пресс-службы, в июне 1,3 миллиона клиентов, которые раньше получали газ от указанных поставщиков, были переведены на поставщика "последней надежды" (ПОН), функцию которого выполняет "Нафтогаз Украины".

Таким образом, потребители уже заплатили деньги предыдущему поставщику, а значит, у них будет долг перед новым - "Нафтогаз Украины".

"Мы понимаем, что клиенты этих компаний проводили расчет за предыдущий период с вышеупомянутыми компаниями, однако учитывая решение ОГТСУ поставку газа за май и июнь 2022 года осуществлял "Нафтогаз", - сообщили в компании.

В "Нафтогазе" отметили, что, согласно постановлению НКРЄКУ от 30 сентября 2015 года №2496, предыдущие поставщики должны были предсказать свою неспособность продолжать поставки природного газа и заблаговременно (не позднее чем через три рабочих дня после дня, когда стало известно о соответствующих обстоятельствах) уведомить об этом всех потребителей.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая более 8 млн пользователей газа в 15 областях Украины переведены в обслуживание "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

О переводе потребителей в обслуживание "Нафтогаза" с 1 мая потребители узнали только после 20 июня, поскольку этот перевод также состоялось "задним числом".

Многие потребители уже оплатили за май предыдущему поставщику, а потому имеют задолженность за тот же период перед новым поставщиком.

В "Нафтогазе" советуют обращаться к предыдущим поставщикам с заявлением о возврате переплаченных средств.

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