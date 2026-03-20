США планируют отменить санкции против иранской нефти

Операция США и Израиля против Ирана и последующее закрытие Ормузского пролива привели к резкому скачку цен на энергоносители.

Соединенные Штаты Америки могут отменить санкции в отношении нефти иранского происхождения, которая уже находится в транзите, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире Fox Business на фоне роста цен на энергоносители, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана. По словам Бессента, этот шаг поможет привлечь на рынок примерно 140 миллионов баррелей нефти.

"Это примерно от 10 дней до двух недель поставок, которые иранцы выталкивали на рынок и которые все пошли бы в Китай. По сути, мы будем использовать иранские баррели против иранцев, чтобы удержать цены на низком уровне в течение следующих 10 или 14 дней, пока мы продолжаем эту кампанию", – сказал министр финансов США.

Видео дня

Влияние операции США на поставки нефти

Постоянные удары США и Израиля по Ирану остановили прохождение нефти через Ормузский пролив. Тегеран официально заявил о закрытии этого важного морского коридора.

Эта ситуация вызвала стремительный рост цен на энергоносители по всему миру. В администрации Дональда Трампа уверяют, что предвидели возможное закрытие Ормузского пролива.

США отменили санкции против российской нефти

На прошлой неделе США объявили о временной отмене части антироссийских санкций. Была выдана лицензия на продажу нефти российского происхождения, которая уже находилась в море. Это ослабление ограничений будет действовать до 11 апреля.

По словам Бессента, такое решение позволило высвободить 130 миллионов баррелей для мировых поставок нефти.

Министр финансов США отметил, что китайские покупатели в течение действия санкций приобретали более 90% иранской нефти по сниженной цене.

"Когда мы, как и планируем, отменим санкции в отношении иранской нефти, ее цена поднимется до рыночного уровня, и она попадет не только в Китай. Она может поступить в Малайзию, Сингапур, Индонезию, Японию и Индию, которые вели себя в этом вопросе ответственно", – сказал Бессент.

Сенатор-демократ Энди Ким, высокопоставленный член подкомитета Сената по вопросам национальной безопасности, международной торговли и финансов, раскритиковал такой шаг:

"Трамп активно наполняет карманы Путина и иранского режима, но забирает деньги у американских семей из-за повышения цен на бензин и продукты питания. Какой же это абсолютный беспорядок".

Влияние войны на Ближнем Востоке на мировые энергетические рынки

Атаки Ирана по Катару вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по производству сжиженного природного газа. QatarEnergy будет вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай на срок до пяти лет.

После ударов по Катару цены на газ в Европе резко подскочили. 19 марта фьючерсы на эталонные сорта выросли на 35%.

