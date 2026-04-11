Нефтепад все ближе: Трамп объявил о скором открытии Ормузского пролива

Президент США не назвал конкретных сроков, но выразил уверенность, что Америке помогут другие страны.

США достаточно быстро обеспечат полноценное возобновление судоходства по Ормузскому проливу, но это будет нелегко, заявил президент США Дональд Трамп журналистам, сообщает Reuters.

По его словам, Америке готовы помочь другие страны. Однако американский лидер не назвал ни одну страну, которая готова присоединиться к открытию пролива.

"Этот пролив используют другие страны. Поэтому к нам присоединятся и другие страны, и они нам помогут. Это будет нелегко... Я бы сказал так: мы откроем его довольно быстро", – отметил Трамп.

Издание отмечает, что американский президент был недоволен тем, что союзники по НАТО не помогают в обеспечении безопасного судоходства по Ормузскому проливу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после встречи с Трампом сообщил европейским правительствам, что президент США хочет получить конкретные обязательства по содействию обеспечению безопасности пролива уже в ближайшие дни.

Блокировка Ормузского пролива официальным Тегераном с начала войны на Ближнем Востоке вызвала самые серьезные в истории перебои в мировых поставках энергоносителей. Через пролив транспортируется около 20% мировых поставок нефти и природного газа.

Блокировка Ормузского пролива

3 марта стало известно, что Иран заблокировал Ормузский пролив. Корпус стражей исламской революции сообщил, что будет обстреливать любые суда, которые попытаются пройти по этому маршруту.

20 марта, по данным СМИ, Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив в размере 2 миллионов долларов.

4 апреля президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на то, чтобы открыть Ормузский пролив. Впрочем, судоходство по проливу остается существенно ограниченным, хотя Иран пообещал открыть его на две недели. В среду, 8 апреля, танкеры в Персидском заливе получили предупреждение о том, что они станут мишенями военных ударов, если сначала не получат одобрение иранских властей.

