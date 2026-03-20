Иран ввел плату за проход через Ормузский пролив: сколько требуют

По данным источников, один из операторов уже заплатил около 2 миллионов долларов за проход танкера.

Иран создал "безопасный" судоходный коридор через свои территориальные воды в Ормузском проливе. Об этом сообщает Lloyd's List.

По данным нескольких информированных источников, по крайней мере один оператор нефтяных танкеров заплатил Тегерану за транзит через Ормузский пролив, тогда как несколько других танкеров прошли после дипломатического вмешательства.

Что касается суммы платежа, то сообщается о 2 млн долларов. Остается неясным, как именно была осуществлена эта сделка, учитывая масштабные санкции, введенные против Ирана.

Видео дня

Известно, что несколько стран, включая Индию, Пакистан, Ирак, Малайзию и Китай, ведут прямые переговоры с Тегераном относительно планов транзита судов, где должностные лица Корпуса стражей исламской революции (КСИР) создали систему регистрации кораблей.

В целом, по меньшей мере девять судов уже вышли из пролива через "безопасный" коридор, проложенный у острова Ларак, который флот КСИР и портовые органы используют для визуальной проверки судов.

Среди прочего через Ормузский пролив прошли два газовоза под индийским флагом – Shivalik и Nanda Devi. В ближайшие дни КСИР разработает более формализованную процедуру утверждения судов.

Корабли, планирующие воспользоваться предварительно одобренным маршрутом, должны заранее предоставить КСИР подробную информацию как о владельце судна, так и о пункте назначения груза. Эта информация передается через ряд лиц, связанных с Ираном и действующих за его пределами.

Новый подход, предполагающий обещание безопасного прохода для судов, не связанных с США или Израилем, появился после заявления министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи 15 марта, в котором говорилось, что Тегеран "открыт" для стран, желающих обсудить "безопасный проход их судов".

Недавняя волна дипломатических обращений к Ирану свидетельствует о том, что несколько государств БРИКС рассматривают возможность использования коридора. В то же время аналитики из отраслей промышленности, безопасности и военно-морского флота предупреждают, что подобная схема вряд ли приведет к немедленному и значительному возобновлению движения через Ормузский пролив.

Аналитики предупреждают, что одобрение Ираном не гарантирует автоматически безопасный проход. Отдельные подразделения КСИР могут задерживать транзит или даже захватывать суда, которые якобы были одобрены другими органами власти или фракциями внутри Корпуса стражей исламской революции.

Иран блокирует Ормузский пролив – последние новости

Саудовская Аравия предложила обход заблокированного Ираном Ормузского пролива, предлагая транспортировать нефть через порт Янбу на Красном море. Однако эта альтернатива сопряжена со значительными проблемами из-за ограниченной пропускной способности трубопровода до Янбу, которая не позволяет переправить объемы нефти, сопоставимые с Ормузским проливом. К тому же маршрут через Красное море в Азию длиннее и дороже, что увеличивает расходы и время доставки.

Ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили возможность создания в Персидском заливе аналога украинского "зернового коридора" в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: