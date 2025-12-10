По данным трейдеров в Индии, российская нефть сейчас продается примерно по 40-45 долларов за баррель.

Из-за больших скидок четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии покупают российскую нефть.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

За последние дни государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели всего около десяти партий российской нефти, которая не подпадает под санкции, включая сорт Urals. В то же время в Hindustan Petroleum Corp. ищут поставки с доставкой в январе.

Вместе с Nayara Energy, которая продолжает закупать российское сырье, эти переработчики обеспечивают более 60% импорта нефти Индией в этом году.

Гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от закупок. В конгломерате избегают торговли с РФ, ведь стараются не рисковать нарушением санкционного режима Запада. Для России это не очень хорошая новость, ведь Reliance до недавнего времени был крупнейшим покупателем российской нефти в Индии.

Удар по российской нефти - последние новости

Индия уже несколько месяцев ведет сложную игру, пытаясь сохранить доступ к дешевой российской нефти и одновременно не испортить отношения с США и ЕС.

Напомним, в Вашингтоне не рады, что Индия продолжает покупать российскую нефть, финансируя тем самым войну против Украины. Поэтому в августе Дональд Трамп удвоил пошлины на индийские товары до 50%.

Внешнеполитические усилия США уже дали определенный результат. Если на пике закупок в июне Индия импортировала из России более 2 миллионов баррелей нефти в сутки, то в декабре этот показатель снизится до 1,3 миллиона, а в январе упадет еще ниже.

В то же время, Нью-Дели дал понять, что не собирается кардинально менять политику закупки энергоресурсов и полностью отказываться от российского сырья.

