В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. При этом информацию о количестве очередей в "Укрэнерго" по неизвестным причинам не раскрывали.
В то же время, как уточнили в "Харьковоблэнерго", продолжительность отключений по крайней мере в этом регионе составит от 2 до 4 очередей.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцам посоветовали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в их регионе.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отметили в "Укрэнерго".
Графики отключения света для Киева
ДТЭК опубликовал графики отключений света для Киева. Во всех очередях в течение суток, 10 декабря, в столице будут отключения света от 2 до 3 раз.
Графики отключений для Днепропетровской области
ДТЭК также обнародовал графики отключений света для Днепропетровщины. Во всех очередях завтра будут ограничивать потребление электроэнергии от двух до четырех раз в сутки.
Графики отключений для Одесской области
В Одесской области, как и в остальных регионах, 9 декабря будут выключать свет у всех очередей потребителей.
Отключение света - главные новости
Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. По оптимистическому сценарию их могут отменить в апреле.
9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что через три-четыре дня ощутимо улучшится ситуация в энергетике в большей части Украины. Но для нормального восстановления надо 10-12 недель.