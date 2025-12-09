Энергетики вынуждены выключать свет из-за ракетно-дроновых атак России.

В среду, 10 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. При этом информацию о количестве очередей в "Укрэнерго" по неизвестным причинам не раскрывали.

В то же время, как уточнили в "Харьковоблэнерго", продолжительность отключений по крайней мере в этом регионе составит от 2 до 4 очередей.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцам посоветовали следить за информацией на официальных страницах облэнерго в их регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – отметили в "Укрэнерго".

Графики отключения света для Киева

ДТЭК опубликовал графики отключений света для Киева. Во всех очередях в течение суток, 10 декабря, в столице будут отключения света от 2 до 3 раз.

Графики отключений для Днепропетровской области

ДТЭК также обнародовал графики отключений света для Днепропетровщины. Во всех очередях завтра будут ограничивать потребление электроэнергии от двух до четырех раз в сутки.

Графики отключений для Одесской области

В Одесской области, как и в остальных регионах, 9 декабря будут выключать свет у всех очередей потребителей.

Отключение света - главные новости

Глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. По оптимистическому сценарию их могут отменить в апреле.

9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что через три-четыре дня ощутимо улучшится ситуация в энергетике в большей части Украины. Но для нормального восстановления надо 10-12 недель.

