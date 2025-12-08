По средневзвешенному сценарию отключения света будут происходить по графикам 4 часа через 4.

Графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. По оптимистическому прогнозу - их отменят в начале апреля.

Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Еспресо".

"К большому сожалению, мы должны привыкнуть к этим графикам. К большому сожалению, они будут достаточно длинными - на весь период зимы, а оставят нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут длительными, они будут сложными. Но надо привыкнуть и жить в этих графиках", - сказал Игнатьев.

Что касается возможной помощи от европейских партнеров, эксперт отметил, что есть большие проблемы, связанные с невозможностью все европейское оборудование приспособить к украинской энергосистеме. Кроме того, у нас разные классы напряжения с европейцами, враг при этом бьет по большим распределительным устройствам и мощным подстанциям, и здесь, по словам Игнатьева, есть узкое место, которое мы не можем защитить.

Относительно прохождения зимы, по мнению эксперта, нет ни негативного сценария, ни позитивного, скорее, этот сценарий - посередине.

"Оптимистический сценарий - мы не паникуем, живем с приборами накопления электроэнергии, которые надо успевать быстро заряжать. Негативный сценарий - конечно, враг будет продолжать бить по нашим элементам энергосистемы, в результате чего мы круглосуточно будем сидеть, как и сейчас, без электроэнергии", - отметил Игнатьев.

По средневзвешенному же сценарию, по его словам, надо привыкнуть к графикам, которые у нас были раньше - четыре часа через четыре без стабильного электроснабжения.

Отключение света в Украине - последние новости

В ночь на 6 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, атаковав энергетическую инфраструктуру. Глава управления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что на восстановление энергосистемы нужно немало времени, из-за чего украинцам в ближайшие недели, скорее всего, свет будут выключать на более длительное время, чем последние несколько дней.

Учитывая ситувцию в энергосистеме, в понедельник, 8 декабря, меры ограничения потребления будут применяться во всех регионах Украины.

