Омельченко объяснил, что физически защитить все ТЭС от российских ударов невозможно из-за больших масштабов объектов.

На теплоэлектростанции (ТЭС) Украины вряд ли можем рассчитывать, поскольку почти все они поражены.

Об этом сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Вечер.LIVE. Он отметил, что РФ обстреливает тепловые электростанции, а их защита в Украине отсутствует.

Омельченко пояснил, что физически защитить все ТЭС невозможно из-за больших масштабов объектов:

"Осенне-зимний период Украина будет проходить с минимальными мощностями ТЭС. Основой энергетики остаются 9 атомных блоков, около 2,5 ГВт импорта и децентрализованная генерация. Большинство ТЭС повреждены, а срочно доставить дополнительные средства защиты невозможно", - рассказал он о ситуации.

10 ноября Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, что привело к повреждению энергообъектов в нескольких областях.

Вчера член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп Сергей Нагорняк предупредил, что украинцев ждут отключения света до конца отопительного сезона. Он отметил, что россияне ежедневно выбивают генерацию, бьют даже по небольшим небольшим тепловым электростанциям и современным электростанциям на биотопливе.

Так, 11 ноября в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления.

