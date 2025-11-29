Обесточены более 500 тысяч потребителей в Киеве.

Ночью и утром враг совершил очередную, уже седьмую за последние два месяца, массированную ракетно-пушечную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более полумиллиона потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Как сообщает Минэнерго в Telegram, в ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

"В результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч на Харьковщине", - отмечают в ведомстве.

Видео дня

В частности, как уточнили в ДТЭК, из-за атаки врага без света остались жители части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов Киева.

Сейчас аварийно-восстановительные работы проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

По состоянию на данный момент аварийные отключения не вводятся.

"Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - сообщают в Минэнерго.

Атака РФ 29 ноября - что известно

Ночью и утром РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами, основной удар пришелся на Киев и область.

В Киеве известно о двух погибших и почти три десятка пострадавших. Изуродованы многоэтажки, без электроэнергии осталась западная часть столицы. Также в жилых домах правого берега столицы снижено давление воды в системах водоснабжения.

На Киевщине повреждены 6 многоэтажек в Броварском районе, Фастов полностью остался без света.

