В компании ответили, что надо сделать, чтобы платить меньше.

Украинцы жалуются на то, что несмотря на отключение электроэнергии, они продолжают получать большие платежки за свет.

По логике, отключения электроэнергии в Украине ведут к уменьшению ее потребления - соответственно, должна уменьшаться и сумма к оплате в квитанциях за электроэнергию. Однако так происходит не всегда, сообщает Yasno.

Чтобы действительно платить меньше, надо придерживаться трех простых советов, говорят энергетики.

Чтобы получать расчеты за фактически потребленную электроэнергию, нужно ежемесячно вовремя передавать показания счетчика. Если этого не делать, расчет потребленной электроэнергии происходит по среднесуточному потреблению.

В течение первых 30 минут после восстановления подачи электроэнергии надо включать приборы постепенно. Если включить много мощных электроприборов одновременно сразу после появления света, это создаст резкий скачок потребления.

Нужно также пользоваться энергоэффективной техникой, которая потребляет меньше. При снижении температуры лучше одеваться теплее и не включать приборы для обогрева помещения, такие как теплый пол, обогреватели и т.д. на максимум. Они существенно увеличивают потребление.

"Каждая семья реально может уменьшить потребление электроэнергии на 25-30%. Если не менять подход к потреблению, то вы все равно, когда включают свет, будете наверстывать привычное потребление", - предупреждает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что энергетики советуют потреблять свет экономно, избегая одновременной работы в сети нескольких мощных приборов, а вместо обогрева квартир за счет кондиционеров и обогревателей, надевать дополнительный свитер, чтобы не мерзнуть.

В свою очередь в Министерстве энергетики отметили, что в результате массированных обстрелов российских оккупантов все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины повреждены. Все произведенные гигаватты идут на внутреннее потребление, коммерческий экспорт электроэнергии Украиной пока не осуществляется.

