Россияне совершают террор городов, заявил Подоляк.

Массированные атаки по энергетической системе Украины не влияют на ситуацию на фронте.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российские обстрелы фашизмом 21 века. Это террор городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды, написал он в микроблоге Twitter.

"Российские атаки по объектам энергетики - это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая не приехала. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет", - отметил Подоляк.

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27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по нашей стране. По его словам, они не успокоятся, пока у них есть ракеты.

Массированные обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия усилила обстрелы критической инфраструктуры Украины.

23 ноября по территории Украины выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Воздушные силы ВСУ сбили 51 ракету и уничтожили пять дронов-камикадзе на юге.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло - и водоснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате этих ударов Украина пережила блэкаут.

В Министерстве внутренних дел считают, что Российская Федерация не остановится и продолжит атаковать критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

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