Массированные атаки по энергетической системе Украины не влияют на ситуацию на фронте.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российские обстрелы фашизмом 21 века. Это террор городов под одобрительные аплодисменты Z-пропаганды, написал он в микроблоге Twitter.
"Российские атаки по объектам энергетики - это не только об отключении света. Это прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ, скорая не приехала. Влияет ли это на ситуацию на фронте? Нет", - отметил Подоляк.
27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары по нашей стране. По его словам, они не успокоятся, пока у них есть ракеты.
Массированные обстрелы Украины
Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия усилила обстрелы критической инфраструктуры Украины.
23 ноября по территории Украины выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Воздушные силы ВСУ сбили 51 ракету и уничтожили пять дронов-камикадзе на юге.
В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины остались без тепло - и водоснабжения.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате этих ударов Украина пережила блэкаут.
В Министерстве внутренних дел считают, что Российская Федерация не остановится и продолжит атаковать критическую энергетическую инфраструктуру Украины.