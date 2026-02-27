'Космические' платежки за свет: энергетик объяснил, откуда они берутся

Графики отключений нарушают привычный ритм жизни, поэтому некоторые люди забывают вовремя передать показания счетчика.

Расчет стоимости потребленной электроэнергии сводится к двум базовым показателям. Об этом в эфире День.LIVE рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

"Первое – цена фиксированная, установленная государством, 4,32 грн за киловатт. И вторая часть – это то, что вы потребляли, и эта цифра с вашего счетчика. Мы умножаем цифру со счетчика на тариф и получаем платежку", – отметил специалист.

Отключение электроэнергии само по себе не гарантирует экономию из-за того, что Коваленко называет "смещением потребления", когда люди переносят те или иные дела (например, стирку) на более позднее время.

Видео дня

Стоит также сказать, что после включения света бойлеры вынуждены интенсивнее подогревать остывшую воду, а стиральные машины нередко включаются ночью по несколько раз подряд. Это все также сказывается на потреблении электроэнергии.

Коваленко говорит, что когда графики отключений нарушают привычный ритм жизни, потребители нередко не успевают вовремя передать показания счетчика. В таком случае система автоматически осуществляет начисление электроэнергии по среднему значению предыдущих периодов.

"Нужно тогда передать реальные показатели, и в следующем цикле они пересчитаются. И здесь нет никакой проблемы. Эта система каждый месяц пересчитывается и пересчитывается", – добавил энергетик.

Тарифы на свет – другие новости

Недавно энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев сообщил, что международные партнеры и кредиторы могут уже в этом году усилить давление на украинское правительство с требованием повысить тарифы на электроэнергию для населения – даже при условии, что боевые действия будут продолжаться.

По его словам, стоимость света для населения в течение четырех лет может вырасти до 8,5 грн/кВт·ч.

А еще раньше рост стоимости электроэнергии для населения допустили специалисты Национального банка. Как сообщалось, тарифы на электроэнергию могут вырасти из-за необходимости восстановления энергетической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: