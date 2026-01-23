Евросоюз срочно направляет в Украину аварийные генераторы после воздушных ударов РФ

Новое оборудование должно способствовать восстановлению электроснабжения для больниц, укрытий и критически важных служб.

Европейская комиссия решила направить в Украину 447 аварийных генераторов на сумму 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС. Эта помощь предоставляется в связи с непрерывными воздушными ударами со стороны России по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает Представительство ЕС в Украине, более одного миллиона украинцев остались без электричества, воды и отопления в условиях мороза.

"Продолжение Россией атак на энергетическую инфраструктуру Украины намеренно лишает гражданское население тепла, света и базовых услуг в разгар суровой зимы. Это направлено на то, чтобы сломить украинский дух. Но им это не удастся. Европа отвечает действиями, а не словами. Новая партия генераторов уже в пути, что добавляет к более чем 9 500 генераторам, предоставленным ЕС, которые уже обеспечивают энергией различные регионы Украины", - отметила комиссар ЕС по вопросам готовности, управления кризисами и равенства Аджа Лябиб.

Поэтому новая помощь направлена на восстановление электроснабжения для больниц, приютов и критически важных служб. Генераторы будут распределены Министерством развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом среди наиболее пострадавших общин.

При этом Еврокомиссия решительно осуждает атаки России на критическую энергетическую инфраструктуру и гуманитарный ущерб, который они наносят.

В ЕС подчеркивают, что не позволят России заморозить Украину и продолжат помогать украинцам пережить эту зиму.

Как известно, Еврокомиссия выделила более 1,2 млрд евро на гуманитарную помощь для защиты гражданского населения и доставила более 160 тыс. тонн помощи через Механизм гражданской защиты с начала вторжения России. Это включает твердотопливные материалы, отопительные приборы, генераторы и аварийные пункты обогрева.

Кроме гуманитарной помощи, Украине предоставлено не менее 3 млрд евро для энергетической безопасности. Накануне этой зимы Еврокомиссия мобилизовала 927 млн евро на аварийные закупки газа для Украины, а экспортные мощности электроэнергии ЕС находятся на максимальном уровне.

Как сообщал УНИАН, в декабре Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

В ЕС решили взять средства для займа на сумму 90 млрд евро из заимствований на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

