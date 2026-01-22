РФ частично погрузила в темноту четыре области: кто пострадал от вражеских дронов и ракет

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что аварийно-восстановительные работы начаты везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Российские войска в очередной раз атаковали украинскую энергетику, частично оставив без света четыре области.

Как сообщил на брифинге первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, по состоянию на утро 22 января в результате ночной атаки врага обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

"Аварийно-восстановительные работы начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью", - сообщил Некрасов.

Видео дня

Он также сообщил, что в большинстве регионов применяются аварийные отключения электроэнергии из-за существенного роста потребления электроэнергии, что приводит к перегрузке оборудования энергокомпаний.

"Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме", - подчеркнул первый заместитель министра энергетики.

Он добавил, что сложной остается ситуация со светом в Киеве и области. По его словам, удалось частично стабилизировать работу тепловой генерации.

Некрасов также сообщил, что из-за сложных погодных условий обесточены 11 населенных пунктов в Полтавской области, указав, что ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что самая тяжелая ситуация сейчас в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Она подчеркнула, что продолжается восстановление энергосистемы по всей стране.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 20 января РФ нанесла очередной удар по энергообъектам Украины. В результате ночной атаки тысячи домов в столице остались без отопления, света и воды. Среди целей вражеских дронов и ракет были подстанции АЭС.

Из-за последствий российских атак в большинстве областей Украины введены аварийные отключения света.

Вас также могут заинтересовать новости: