Выбранное решение по финансированию Украины - политический удар по Фридриху Мерцу и Урсуле фон дер Ляйен.

Лидеры Европейского Союза приняли решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны в течение следующих двух лет. Однако финансирование будет происходить за счет ЕС, а не замороженных активов России, как это предусматривал первоначальный план "репарационного займа" для Украины.

Издание Reuters пишет, что принятое решение компромиссное и позволяет избежать разногласий между странами Евросоюза по финансированию Киева.

Идея заимствований ЕС изначально казалась неработоспособной, однако Венгрия, Словакия и Чехия согласились на реализацию этой схемы при условии, что гарантии Блока по кредиту не будут иметь влияния на финансовые обязательства этих трех стран.

Видео дня

Лидеры ЕС более двух месяцев обсуждали механизм использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, но в итоге решили воздержаться от "поспешных решений".

Камнем преткновения были требования Бельгии, где хранится 185 миллиардов евро российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, комментируя принятое решение, подчеркнул, что рациональность победила, а ЕС избежал хаоса и раскола и остался единым.

В Евросоюзе констатируют, что российские активы на сумму 210 миллиардов евро будут оставаться замороженными, пока Москва не выплатит Киеву военные репарации. Если РФ когда-нибудь сделает такой шаг, Украина сможет использовать эти деньги для погашения займа.

При этом Европейская Комиссия продолжит работу над так называемым репарационным кредитом за российские средства.

Политические детали соглашения о финансировании Украины

Газета The Financial Times пишет, что соглашение об использовании средств налогоплательщиков ЕС, а не российских средств для Украины - политический удар по канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которые предложили и поддерживали концепцию репарационного кредита и пытались оказать давление на премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чтобы тот изменил политику.

Именно жесткая позиция Бельгии по распределению рисков заставила большинство отказаться от плана использования российских активов. Франция и Италия возглавили призывы к альтернативному предложению с использованием общего бюджета блока. Обсуждения между лидерами ЕС продолжались более 16 часов.

При этом The Guardian пишет, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала принятое решение "значительным достижением":

Есть много людей за пределами Европейского Союза и, к сожалению, также внутри Европейского Союза, которые пытаются нас разделить. Это становится все сложнее, и я думаю, что так будет и в дальнейшем.

Реакция России и Украины

В то же время страх европейцев перед российскими активами порадовал Кремль. В сообщении в Telegram главный экономический переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев поздравил неудачу "незаконного использования российских активов для финансирования Украины", добавив, что "пока закон и здравый смысл одержали победу".

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил европейских партнеров за принятое решение и отметил, что средства для Киева безвозвратные и беспроцентные. В то же время работа над репарационным займом за российские средства будет продолжаться, сказал чиновник.

"Погашение может произойти только после того, как Россия компенсирует нам убытки, нанесенные своей агрессивной войной. Полученные средства будут направлены на нужды бюджета и обороны. Важно, что работа над репарационным кредитом продолжится - его реализация требует дополнительной подготовки", - сообщил Марченко.

Финансовая поддержка Украины - главные новости

Сумма принятого кредита соответствует ранее озвученным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен цифрам о потребности финансирования Украины со стороны ЕС на следующие два года в размере 90 миллиардов евро.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дефицит бюджета Украины без поддержки Европы на следующий год составил бы не менее 45-50 миллиардов долларов.

Россия же накануне саммита ЕС 18 декабря усилила давление на Европу с помощью шантажа и провокаций, в частности дошла до угроз в адрес Бельгии и лично ее премьера, чтобы исключить использование своих активов для помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: