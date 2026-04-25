ЕС готов объединить усилия со странами Персидского залива в сфере поставок энергоресурсов

В ЕК предложили помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры стран Персидского залива, поврежденной в ходе войны.

Европейский Союз готов сотрудничать со странами Персидского залива над новыми проектами по поставкам энергоносителей на мировые рынки, которые не станут заложниками войны или геополитических конфликтов. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, события прошлого месяца "дали суровый урок".

"Наша безопасность не просто связана, она неразрывно связана. Угроза для торгового судна в Ормузском проливе является угрозой, например, для завода в Бельгии. Мы также готовы объединить усилия со странами Персидского залива, чтобы диверсифицировать экспортную инфраструктуру, чтобы она не зависела исключительно от Ормузского пролива", - сказала глава Еврокомиссии.

Она также предложила помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры стран Персидского залива, поврежденной во время войны.

Заявления из США по России и Ирану

Как сообщал УНИАН, США не планируют продлевать исключения, позволяющие покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые в настоящее время находятся в море. А продление одноразового исключения для иранской нефти в море полностью исключено.

Заявления Минфина США прозвучали на фоне обеспокоенности на мировых энергетических рынках войной США против Ирана, а также из-за закрытия Ормузского пролива.

В марте США освободили от обязательств по продаже российской нефти и нефтепродуктов с целью стабилизации мировых энергетических рынков после того, как цены на сырую нефть выросли выше $100 за баррель.

