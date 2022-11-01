Возможные импортные поставки из ЕС ограничены лимитами мощностей, однако ЕК будет их увеличивать.

Страны Евросоюза готовы поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита из-за ракетных обстрелов россиян, сейчас идет работа над увеличением лимитов мощностей.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН.

"У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались", - сказала она.

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По словам Симсон, электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС.

"Очевидны страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине - это, конечно, ее ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены мощностями для торговли, согласованными в рамках европейской энергосети ENTSO-E. Мы продолжаем очень тесно сотрудничать с ними, чтобы увеличивать этот лимит", - пояснила еврокомиссар.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Тогда только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты снова массово ударили ракетами по территории Украины. 1,5 млн абонентов в семи областях Украины остались без света.

31 октября в результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Состоянию на 1 ноября Украина договаривалась с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

По экспертным оценкам по состоянию на 1 ноября 2022 года было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Кроме того, часть электростанций находятся на временно оккупированной территории, в том числе Запорожская АЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе и обеспечивала в Украине 25% потребления.

Из-за этих факторов в Украине возник временный дефицит электроэнергии и с 11 октября был прекращен экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Коммерческий импорт энергии из ЕС в Украину пока не осуществлялся.

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