Из-за атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 млн абонентов в семи областях.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
"Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", – говорится в сообщении.
Так, по состоянию на сейчас в результате ракетных ударов:
- в Хмельницкой области отключены 672 тыс. абонентов,
- в Николаевской – 188 тыс. 400,
- в Волынской – 102 тыс.,
- в Черкасской – 242 тыс.,
- в Ривненской – 174 тыс. 790,
- в Кировоградской – 61 тыс. 913,
- в Одесской – 10 тыс. 500.
"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет! Не забывайте об экономии!" – призвали в ОП.
Атака России 22 октября
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 октября, российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.
В "Укрэнерго" заявили, что россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Электрики возьмутся за восстановление, как только спасатели ликвидируют последствия ракетных попаданий.