От электроснабжения отключены почти 1,5 млн абонентов в 7 областях.

Из-за атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключены почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Очередная дерзкая атака оккупантов на нашу инфраструктуру. Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", – говорится в сообщении.

Так, по состоянию на сейчас в результате ракетных ударов:

в Хмельницкой области отключены 672 тыс. абонентов,

в Николаевской – 188 тыс. 400,

в Волынской – 102 тыс.,

в Черкасской – 242 тыс.,

в Ривненской – 174 тыс. 790,

в Кировоградской – 61 тыс. 913,

в Одесской – 10 тыс. 500.

"Специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах поражения! Свет будет! Не забывайте об экономии!" – призвали в ОП.

Атака России 22 октября

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 октября, российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Электрики возьмутся за восстановление, как только спасатели ликвидируют последствия ракетных попаданий.