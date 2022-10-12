В Киеве будут выключать свет всем очередям, в области – только двум.

Из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК "Киевские электросети".

"По распоряжению НЭК Укрэнерго из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей", - говорится в сообщении. Видео дня

Первая очередь - с 08:00 - 12:00 / 20:00 - 00:00.

- с 08:00 - 12:00 / 20:00 - 00:00. Вторая очередь - 12:00 - 16:00.

- 12:00 - 16:00. Третья очередь - 16:00 - 20:00.

Ищите свой район и адрес здесь:

В Киевской области свет будут отключать двум очередям по графику:

Первая очередь – с 06:00 – 10:00 / с 14:00 – 18:00 / 22:00 – 02:00;

– с 06:00 – 10:00 / с 14:00 – 18:00 / 22:00 – 02:00; Вторая очередь – с 10:00 – 14:00/с 18:00 – 22:00/с 02:00 – 06:00.

Веерные отключения в Киеве и области

В результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии.

Начиная с 11 октября энергетики на ежедневной основе заранее будут обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения. Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.

Массированный ракетный удар РФ по энергетической инфраструктуре

Как сообщал УНИАН, утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Из-за ракетных обстрелов Украины вечером, 10 октября, прекратила экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

Вас также могут заинтересовать новости: