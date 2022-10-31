Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода.

Министерство иностранных дел продолжает активную работу с международными партнерами для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российского ракетного террора.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с партнерами и прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Мы привлекаем необходимую помощь и оборудование, чтобы преодолеть последствия террористических ударов России по критической инфраструктуре Украины. Мы не позволим российскому террору сломать ни нас, ни наших партнеров", - подчеркнул министр.

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По его словам, МИД обновил соответствующие запросы в рамках Европейского механизма гражданской защиты и Центра кризисного реагирования НАТО. Кроме того, дипломаты прорабатывают запросы напрямую с компаниями-производителями энергетического оборудования Франции, Германии, Бельгии, Швеции, КНР и других стран.

"Мы уже договорились о поставках оборудования от правительств и компаний из 12 стран: Израиля, Испании, Италии, Литвы, Германии, Северной Македонии, Польши, Республики Корея, Словакии, Словении, Финляндии и Франции. В целом речь идет о 954 единицах энергетического оборудования. Первые партии помощи уже в Украине, остальное ожидается в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", - заявил он.

Среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, переключатели автоматические, тепловые пушки и прочее.

"Мы благодарны каждому партнеру и каждой компании, которая откликнулась на наш срочный запрос. Украина всегда будет помнить тех, кто был с нами в тяжелый час испытаний", - подытожил Кулеба.

Ракетный террор России

10 октября Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали отключать свет. Тогда только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 22 октября оккупанты повторно массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что масштаб повреждений сопоставима или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Тогда от электроснабжения было отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

31 октября противники утром ударили по ряду областей Украины, было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины удалось сбить 44 из 50 ракет противника.

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