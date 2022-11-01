Отключение света сегодня позволит энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты.

Сегодня, 1 ноября, в ряде областей Украины ожидается отключение света.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как сети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", - пояснили в компании.

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Веерные отключения произойдут в следующих областях:

Киевская и город Киев;

Черниговская;

Черкасская;

Житомирская;

Сумская;

Харьковская;

Полтавская.

Веерные отключения света в Украине - что известно

Напомним, 10 октября Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали отключать свет. Тогда только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 22 октября оккупанты повторно массово ударили ракетами по территории Украины. Тогда от электроснабжения было отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Как сообщал УНИАН, 31 октября противники утром ударили по ряду областей Украины. В результате обстрела было повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

По словам военного эксперта Олега Жданова, удары российских оккупантов по Украине 31 октября - это месть РФ за инцидент в Севастополе.

Вчера также стало известно, что Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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