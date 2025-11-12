По данным компании, отключение произошло в день массированного удара по энергетике.

Полтавщина в день очередного массированного российского обстрела была отключена от единой энергосистемы Украины. Об этом сообщает Полтаваоблэнерго.

Отмечается, что компания потеряла возможность получать электроэнергию из энергосистемы Украины пять дней назад - около 5 часов утра 8 ноября. Именно в этот день враг массированно атаковал трансформаторные подстанции и объекты генерации в Украине.

"АО "Полтаваоблэнерго" сообщает о возникновении форс-мажорных обстоятельств 08.11.2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями, которые являются чрезвычайными, неотвратимыми и объективными обстоятельствами. Из-за данных обстоятельств у Общества стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что из-за этих обстоятельств облэнерго временно не имело возможности поставлять электроэнергию, в том числе и населению.

Заметим, что на сайте "Полтаваоблэнерго" сейчас опубликованы графики почасовых отключений электроэнергии на 12 ноября. Опрошенным УНИАН жителям области, хотя и с ограничениями, но включают свет. Очевидно, это возможно за счет собственных объектов генерации, расположенных на Полтавщине.

Отключение света в Украине

Из-за массированных атак РФ энергетики вынуждены вводить графики почасовых и экстренных отключений света.

Министр энергетики Светлана Гринчук, которая 12 ноября написала заявление об отставке, заявила, что энергетики работают над минимизацией ограничений, но в ближайшее время на улучшение рассчитывать не стоит.

