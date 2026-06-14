Три крупных города России столкнулись с дефицитом бензина после ударов ВСУ

Сотрудники АЗС подтвердили введение ограничений.

В Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге крупнейшие сети АЗС начали ограничивать продажу топлива в одни руки. Об этом сообщает"Медуза" и Telegram-канал Ксении Собчак.

Как заявила пресс-служба правительства Татарстана, официальное объяснение властей – борьба со "искусственным ажиотажем" и "обеспечение стабильной ситуации".

Однако, по предварительным данным, ограничения появились на следующий день после того, как Вооруженные силы Украины 12 июня заявили об успешном ударе по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске – именно в Татарстане.

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Татарстан – занимает второе место в России по добыче нефти после Ханты-Мансийского автономного округа, входит в пятерку по объемам переработки, и именно там расположены несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Так, на АЗС "Татнефти" в Москве и Санкт-Петербурге действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров на дизельное топливо. На заправках "Роснефти" установлен общий лимит – до 90 литров в бак или канистру. "Лукойл", по тем же данным, продает не более 100 литров бензина или дизеля за один чек.

Сотрудники АЗС подтвердили, что лимит на продажу топлива в одни руки введен именно 12 июня – в тот же день, что и удар ВСУ по татарстанским заводам.

Это уже не первый тревожный сигнал. Еще 2 июня ограничения ввела сеть ОРТК, представленная преимущественно в Московской области и Новой Москве: бензин – не более 60 литров, дизель – не более 100.

Тогда "Роснефть" и "Татнефть" уверяли, что лимита нет – хотя допускали ограничения на отдельных АЗС в зависимости от ситуации. В "Лукойле" на тот момент сообщали о лимите в 100 литров на бензин, тогда как на дизель ограничений еще не было.

Что предшествовало

В ночь на 12 июня – в День России – ударные дроны атаковали сразу несколько стратегических предприятий в Татарстане и Самарской области РФ. Под удар попал один из крупнейших нефтехимических заводов страны – "Нижнекамскнефтехим", а также нефтеперерабатывающий комплекс "ТАНЕКО", мощность которого оценивается в 16,2 млн тонн нефти в год.

На обнародованных кадрах были видны крупные очаги пожара и густой черный дым, а предварительно повреждения могли получить установки первичной переработки нефти и резервуарный парк.

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