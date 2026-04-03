'Это будет затяжной кризис': в ЕС готовятся к худшим сценариям

Европейский союз готовится к худшим сценариям энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке и рассматривает меры по нормированию авиационного топлива и дизеля. Об этом в интервью Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен

Он объяснил, что пока нет необходимости в нормировании керосина или дизельного топлива, но "лучше быть готовым, чем потом сожалеть". Еврокомиссар прогнозирует, что цены на нефть и газ будут высокими в течение длительного времени.

"Это будет длительный кризис… Цены на энергоносители будут оставаться высокими еще очень долго. И страны должны быть уверены, что у них есть все необходимое", – заявил Йоргенсен.

Чиновник также не исключает дополнительного высвобождения запасов нефти из стратегических резервов, если ситуация станет еще более критической. В прошлом месяце страны ЕС приняли участие в крупнейшем в истории высвобождении нефти из стратегических нефтяных резервов, пытаясь сдержать стремительный рост цен.

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. И хотя власти страны заявляют, что пролив открыт для стран, не участвующих в боевых действиях против Тегерана, трафик через эту артерию существенно сократился.

2 апреля стало известно, что Великобритания инициировала масштабные международные переговоры по разблокированию Ормузского пролива. Участие в виртуальной встрече, по данным СМИ, намеревались принять 30 стран. Однако судоходство по проливу остается ограниченным.

Еврокомиссар Дан Йоргенсен предупредил, что из-за последствий войны в Иране правительства стран ЕС должны подготовиться к длительным перебоям с поставками энергоносителей, а некоторые эксперты не исключают локального дефицита керосина в Евросоюзе.

