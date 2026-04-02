Без участия США: Британия собирает 30 стран на переговоры по Ормузскому проливу

Более 30 стран будут оказывать давление на Иран, пока Трамп отказывается гарантировать безопасность ключевого нефтяного маршрута.

Великобритания инициировала масштабные международные переговоры по разблокированию Ормузского пролива – одного из важнейших судоходных маршрутов в мире, который оказался под угрозой из-за войны США и Израиля против Ирана, пишет Associated Press.

В четверг, 2 апреля, почти три десятка стран проведут виртуальную встречу, чтобы согласовать дипломатические и политические шаги для восстановления свободы судоходства.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники обсудят "все жизнеспособные меры" для обеспечения безопасности судов и возобновления перевозки критически важных товаров.

Мировой нефтяной маршрут под ударом

Из-за атак Ирана на коммерческие суда движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось. Это перекрыло ключевой канал поставок нефти из Персидского залива и вызвало резкий рост мировых цен.

К совместному заявлению с требованием прекратить блокирование пролива уже присоединились 35 стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Объединенные Арабские Эмираты.

В то же время ни одно государство пока не готово применить силу для открытия маршрута из-за риска атак иранских ракет, дронов и мин.

США дистанцируются

Примечательно, что США не принимают участия во встрече. Президент Дональд Трамп заявил, что безопасность пролива "не является задачей Америки" и призвал союзников самостоятельно заботиться о доступе к нефти.

На этом фоне военные планировщики нескольких стран готовятся к отдельным консультациям по обеспечению безопасности судоходства после возможного прекращения боевых действий.

По словам Кира Стармера, возобновление работы пролива потребует "единого фронта военной силы и дипломатии". Ожидается, что после первой встречи состоится серия переговоров на рабочем уровне.

Аналитики отмечают, что инициатива напоминает создание "коалиции желающих", которую Великобритания и Франция продвигают для обеспечения безопасности Украины после войны.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить Европу присоединиться к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

Стратегически важный логистический маршрут, по которому проходит пятая часть всего экспорта нефти в мире, Иран заблокировал после того, как США и Израиль нанесли по стране удары в конце февраля.

В прошлом месяце президент США требовал от стран НАТО помощи в открытии водной артерии, но получил отказ. В Европе подчеркнули, что это невозможно, пока конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Другие же сказали, что это "не наша война".

