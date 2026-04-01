Энергетический кризис в ЕС: Еврокомиссия призвала жителей работать из дома, - Politico

Европа столкнулась с "очень серьезной ситуацией" из-за конфликта в Персидском заливе.

Европейская комиссия призвала людей работать из дома, меньше ездить на автомобилях и летать на самолетах, а страны ЕС – срочно внедрять возобновляемые источники энергии, предупредив о затяжном энергетическом кризисе в результате конфликта в Персидском заливе.

В своей речи, напоминающей о первых днях пандемии коронавируса, глава энергетического ведомства ЕС Дан Йоргенсен заявил, что Европа столкнулась с "очень серьезной ситуацией", конца которой не видно, пишет Politico.

"Даже если... мир наступит завтра, мы все равно не вернемся к нормальной жизни в обозримом будущем", – констатировал он после чрезвычайной встречи 27 министров энергетики ЕС, посвященной обсуждению кризиса.

"Чем больше вы сможете сделать для экономии нефти, особенно дизельного топлива, особенно авиационного топлива, тем в лучшем положении мы окажемся", – пояснил Йоргенсен, подтверждая ранее появившуюся информацию о том, что Брюссель хочет, чтобы европейцы меньше путешествовали.

Он призвал страны-члены следовать рекомендациям Международного энергетического агентства, которые, по его словам, включают: работу из дома, где это возможно, снижение ограничений скорости на автомагистралях на 10 километров в час, поощрение общественного транспорта, введение поочередного доступа для частных автомобилей, расширение совместного использования авто (каршеринг) и внедрение практик эффективного вождения.

В долгосрочной перспективе он призвал страны ЕС удвоить усилия по строительству объектов возобновляемой энергетики, отметив: "Это должно стать моментом, когда мы наконец переломим ситуацию и станем по-настоящему энергонезависимыми".

Последствия войны против Ирана

Комментарии Йоргенсена прозвучали на фоне растущих опасений, что мир столкнется с крупным энергетическим кризисом, превосходящим даже нефтяной шок 1970-х годов, который может иметь глобальные экономические последствия, сопоставимые с пандемией коронавируса.

С тех пор как США и Израиль начали первые атаки на Иран более месяца назад, цены на нефть и газ подскочили на 70 процентов, так как пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа оказалась заблокирована в Персидском заливе.

Другие новости об ударах США и Израиля по Ирану

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп проигрывает войну в Иране, не достигнув ни одной цели. В военном плане США вместе с Израилем нанесли Ирану значительные потери.

Были ликвидированы ключевые военные и политические деятели, ослаблены ракетные возможности и частично разрушена военная инфраструктура. Однако, несмотря на эти успехи, Иран сохранил контроль над ситуацией и способность сопротивляться.

Сам же Трамп постарался спрогнозировать, как долго продлится война США против Ирана. "Смена режима не входила в число моих целей. У меня была одна цель: чтобы у них не было ядерного оружия. И эта цель была достигнута", – заявил глава Белого дома.

