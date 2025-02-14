Россияне ударили по станции в день начала Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, акцентировал президент.

Российский дрон, ударивший по саркофагу на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров, на которой радары не могут его отследить. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Если радары не видят дрон, то они (оккупанты - УНИАН) сделали это специально. Он шел низко, а удар был по саркофагу, в день начала Мюнхенской конференции. Мне кажется, это такой интересный "привет" от Путина... Это говорит о том, что человек точно не хочет мира", - заявил президент.

Удар России по ЧАЄС - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, ночью 14 февраля российские оккупанты атаковали дроном укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - заявил Зеленский.

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Украина в течение дня предоставит американским партнерам "много информации" об ударе России по ЧАЭС:

"О том, как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут. Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые".

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