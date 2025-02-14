Российский дрон, ударивший по саркофагу на Чернобыльской АЭС, летел на высоте 85 метров, на которой радары не могут его отследить. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
"Если радары не видят дрон, то они (оккупанты - УНИАН) сделали это специально. Он шел низко, а удар был по саркофагу, в день начала Мюнхенской конференции. Мне кажется, это такой интересный "привет" от Путина... Это говорит о том, что человек точно не хочет мира", - заявил президент.
Удар России по ЧАЄС - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, ночью 14 февраля российские оккупанты атаковали дроном укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.
"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - заявил Зеленский.
Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Украина в течение дня предоставит американским партнерам "много информации" об ударе России по ЧАЭС:
"О том, как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут. Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые".