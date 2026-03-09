'Небольшая цена за безопасность мира': Трамп прокомментировал рост цен на нефть

Трамп считает, что после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана цены на нефть быстро снизятся.

Президент США Дональд Трамп назвал оправданным временный рост цен на нефть из-за эскалации военного конфликта с Ираном. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома считает, что после устранения ядерной угрозы со стороны Ирана цены на нефть быстро снизятся.

"Краткосрочные цены на нефть, которые быстро упадут, когда будет уничтожена иранская ядерная угроза, – это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира", – отметил Трамп.

При этом президент США резко высказался по поводу критики такой позиции.

"Только дураки думают иначе", - написал он.

Как сообщает российская служба BBC News, после выходных цена на нефть превысила 100 долларов за баррель после того, как основные производители энергии на Ближнем Востоке сократили добычу.

В частности, цена на нефть марки Brent выросла на 18% до 108,68 долларов за баррель, тогда как американская нефть на WTI выросла почти на 20% до 108 долларов за баррель.

Отмечается, что это самый резкий скачок с февраля 2022 года, когда цены на нефть также значительно поднялись выше отметки в 100 долларов за баррель после полномасштабного вторжения России в Украину.

Издание объясняет, что подорожание нефти произошло на фоне того, что Ормузский пролив - один из важнейших в мире маршрутов поставок нефти и газа - остается фактически закрытым из-за американо-израильской войны с Ираном.

Ранее УНИАН сообщал, что израильские истребители нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Ирана в субботу, 7 марта. Как сообщает израильское издание, удары были нанесены по трем резервуарам с нефтью. Удары были нанесены по складам в районах Кухак и Шахран в Тегеране и в соседнем городе Карадж. После атаки вспыхнули мощные пожары. В сети опубликовали видео с последствиями ударов.

Также мы писали, что Кувейтская нефтяная корпорация в субботу, 7 марта, начала сокращение добычи нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. В компании отметили, что это превентивная мера и это решение будет пересмотрено в зависимости от ситуации. Когда позволят обстоятельства, добыча нефти будет восстановлена на прежнем уровне. Аналитики прогнозируют, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия также будут вынуждены сократить добычу нефти в ближайшее время.

