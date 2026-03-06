Нефть по $150: в Катаре предупредили о сценарии, который может 'разрушить' мировую экономику

Война на Ближнем Востоке может привести к росту цены на нефть до 150 долларов за баррель за две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут пройти через Ормузский пролив, пишет Financial Times.
Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что война на Ближнем Востоке может "разрушить мировую экономику", и предсказал, что все экспортеры энергоносителей из стран Персидского залива прекратят производство в течение нескольких дней.
Он также прогнозирует, что цены на газ вырастут до 40 долларов за миллион британских тепловых единиц, что почти в четыре раза больше, чем до начала войны.
По его словам, даже если война в Иране закончится немедленно, Катару понадобится "от нескольких недель до нескольких месяцев", чтобы вернуться к нормальному циклу поставок после удара иранских дронов по его крупнейшему заводу по производству сжиженного природного газа.
Отмечается, что ключевой риск - блокировка Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и газа.
"Если эта война продлится несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители для всех вырастут. Будет дефицит некоторых продуктов, и это вызовет цепную реакцию на заводах, которые не смогут обеспечить поставки", - отметил министр энергетики Катара.
Влияние войны в Иране на рынок нефти - последние новости
2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. Это может остановить экспорт из ключевых нефтяных стран.
Эксперты отмечают, что цены на нефть будут оставаться на относительно высоком уровне в ближайшие месяцы. Цена нефти Brent ожидается на уровне 90 долларов за баррель, а стоимость сжиженного природного газа (СПГ) - 17 долларов за миллион британских тепловых единиц в первом квартале 2026 года.
При этом 6 марта впервые за последние шесть дней цены на нефть начали падать. Этому способствовало то, что правительство США рассматривает возможность вмешательства на рынке, чтобы сдержать рост цен.