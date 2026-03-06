Нефть по $150: в Катаре предупредили о сценарии, который может 'разрушить' мировую экономику

Конфликт в Иране может заставить страны Персидского залива прекратить экспорт энергоносителей "в течение нескольких дней".

Война на Ближнем Востоке может привести к росту цены на нефть до 150 долларов за баррель за две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут пройти через Ормузский пролив, пишет Financial Times.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупредил, что война на Ближнем Востоке может "разрушить мировую экономику", и предсказал, что все экспортеры энергоносителей из стран Персидского залива прекратят производство в течение нескольких дней.

Он также прогнозирует, что цены на газ вырастут до 40 долларов за миллион британских тепловых единиц, что почти в четыре раза больше, чем до начала войны.

Видео дня

По его словам, даже если война в Иране закончится немедленно, Катару понадобится "от нескольких недель до нескольких месяцев", чтобы вернуться к нормальному циклу поставок после удара иранских дронов по его крупнейшему заводу по производству сжиженного природного газа.

Отмечается, что ключевой риск - блокировка Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти и газа.

"Если эта война продлится несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире. Цены на энергоносители для всех вырастут. Будет дефицит некоторых продуктов, и это вызовет цепную реакцию на заводах, которые не смогут обеспечить поставки", - отметил министр энергетики Катара.

Влияние войны в Иране на рынок нефти - последние новости

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. Это может остановить экспорт из ключевых нефтяных стран.

Эксперты отмечают, что цены на нефть будут оставаться на относительно высоком уровне в ближайшие месяцы. Цена нефти Brent ожидается на уровне 90 долларов за баррель, а стоимость сжиженного природного газа (СПГ) - 17 долларов за миллион британских тепловых единиц в первом квартале 2026 года.

При этом 6 марта впервые за последние шесть дней цены на нефть начали падать. Этому способствовало то, что правительство США рассматривает возможность вмешательства на рынке, чтобы сдержать рост цен.

Вас также могут заинтересовать новости: