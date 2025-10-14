Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, а евро - 47,95 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 14 октября, снизился на 3 копейки и составляет 41,82 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,95 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,51 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,66 грн/евро, а курс продажи - 48,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 14 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня ослабилась на 2 копейки.

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что сейчас лучше вкладываться в доллар, пока НБУ удерживает курс доллара к гривне ниже уровня в 42 гривни за единицу американской валюты, а вот вложения в евро менее перспективны. По его словам, евро сильно укрепился к доллару США в этом году, но фундаментально европейская экономика слабее американской.

