Ожидается, что Xbox Magnus будет мощнее, чем PS6.

В сети появились слухи о том, что характеристики Playstation 6 и следующего поколения Xbox уже окончательно утверждены. По данным инсайдера KeplerL2, следующая консоль Microsoft под кодовым названием Xbox Magnus будет мощнее системы от Sony.

KeplerL2, известный своими достоверными утечками, подтвердил детали, ранее опубликованные блогером Moore’s Law is Dead. По его словам, Xbox Magnus получит преимущество почти во всех аспектах: у Playstation 6 меньше ядер, ниже частота процессора и графического чипа, меньше вычислительных блоков, кеша и пропускной способности памяти.

Тем не менее, у PS6 будет серьезный упор на искусственный интеллект - около 1200 TOPS, против 300 TOPS у PS5 Pro. Это значит, что система сможет лучше справляться с задачами ИИ, генерацией контента и апскейлом изображения.

Что касается оперативной памяти, то инсайдер утверждает, что у PS6 будет 30 ГБ RAM, у портативной версии Playstation - 24 ГБ, а у Xbox Magnus - 36 ГБ. Для сравнения, текущие консоли PS5 и Xbox Series X имеют по 16 ГБ.

Отдельно отмечается, что Sony, в отличие от Microsoft, планирует выпустить 2 устройства с разными характеристиками, тогда как сведений о "облегчённой" версии Xbox Magnus пока нет. По слухам, релиз консолей ожидается в 2027 году.

Ранее мы рассказывали, что KeplerL2 сделал прогноз, сколько будет стоить портативная Playstation. Приставку под кодовым названием Canis можно оценить примерно в 500 долларов, если Sony откажется от OLED-дисплея, говорит инсайдер.

