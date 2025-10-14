В 'ПриватБанке' подешевела валюта: свежий курс доллара и евро на 14 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 14 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 гривни, а евро - по курсу 47,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 октября, также остался неизменным и составляет 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 14 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,61 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 1 копейку.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,13 гривни за один евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки.

Директор департамента казначейских операций и член правления Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что доллар и евро в октябре останутся в прогнозируемом диапазоне. При этом для инвестиций, по ее словам, возможны альтернативные способы сохранения средств - внутренние ОВГЗ или краткосрочные гривневые депозиты.

