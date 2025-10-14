Отмечается, что спрос и предложение на европейских энергетических рынках находятся в хрупком равновесии.

Всплеск подозрительных инцидентов, в которых подозревают Россию, заставил правительства стран Европы поднять вопрос об уязвимости энергетической инфраструктуры в преддверии зимнего сезона.

Колумнист агентства Reuters Рон Буссо в своей колонке пишет, что последняя волна гибридных атак не затронула непосредственно энергетическую инфраструктуру Европы, которая включает в себя тысячи километров подводных и наземных газопроводов и электрокабелей, терминалы по переработке СПГ, электроопоры и подстанции, морские нефтяные и газовые месторождения, а также солнечные и ветряные электростанции.

Однако рост числа гибридных вторжений происходит на фоне усиления прямых ударов России и Украины по энергетическим объектам друг друга. Атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к нехватке топлива и падению экспорта, в то время как Москва в последние дни нанесла массированные удары по газодобывающим объектам Киева.

На этом фоне энергетическая инфраструктура представляется естественной целью для дальнейших гибридных атак. Спрос и предложение на европейских энергетических рынках находятся в хрупком равновесии в преддверии зимы, а любые сбои могут привести к скачкам цен и повышению счетов за отопление.

Это поднимает вопрос о том, достаточно ли Европа готова к будущим гибридным атакам на свои энергетические системы. Ответ почти наверняка будет "нет".

"Безусловно, были предприняты усилия по укреплению мер обороны и защиты, особенно в секторах физической газовой и энергетической инфраструктуры в Прибалтике и Скандинавии. Еще есть некоторые недостатки", - отметил управляющий директор по энергетике, промышленности и ресурсам в Eurasia Group Хеннинг Глойштейн.

Чтобы защититься от возможных последствий российских атак, правительства, поставщики и потребители должны максимально диверсифицировать источники энергии. Это может означать строительство резервных систем доставки газа, использование местных электростанций на возобновляемых источниках энергии и аккумуляторных хранилищ, а также увеличение запасов газа.

Разые европейские страны столкнулись с неизвестными дронами в совем воздушном пространстве. Доходило до временного закрытия аэропортов.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин хоть и достиг значительного прогресса в области защиты от неизвестных дронов, но Бундесвер не может взять на себя полную ответственность за этот процесс в стране.

Кроме того, мы также рассказывали, чего пытается достичь Россия, расшатывая ЕС дроновыми атаками.

