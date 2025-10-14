Известный украинский певец EL Кравчук, который ранее рассказал причину своего исчезновения со сцены на 10 лет, заговорил на тему мобилизации.
48-летний артист отметил, что не готов брать в руки оружие, а считает микрофон своим оружием во время полномасштабной войны. Он пытается помогать военным и часто выступает на благотворительных концертах.
"Как вы себе представляете? Мое оружие - это микрофон. Это эффективное оружие. Эффективное, когда ты выходишь, например, в каком-то селе маленьком и там боятся, поймите, людей в форме. Но EL Кравчук, что он там делает в центре села? И просто: "А что вы здесь приехали к нам? А что будет?" Я: "Ну, концерт будет. А вот ребята делают. Хочу вас познакомить. Смотрите, это капитан, это Сергей, пожалуйста". И этот Сергей военный уже такой: "Не бойтесь, мы будем вас защищать", потому что они должны были делать свои дела. А мое дело было - люди гражданские", - рассказал артист в интервью Суспільному.
EL Кравчук добавил, что испытывает гордость за украинскую армию и видит, как все изменилось.
"Наша страна прошла огромный путь к тому, чтобы мы по-настоящему армию уважали. Я помню, как было в АТО - совсем другим образом. А сейчас так приятно, что это с каждым днем становится сильнее и профессиональнее - это гордость", - подчеркнул певец.
