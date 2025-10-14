EL Кравчук также рассказал, что считает своим оружием во время войны.

Известный украинский певец EL Кравчук, который ранее рассказал причину своего исчезновения со сцены на 10 лет, заговорил на тему мобилизации.

48-летний артист отметил, что не готов брать в руки оружие, а считает микрофон своим оружием во время полномасштабной войны. Он пытается помогать военным и часто выступает на благотворительных концертах.

"Как вы себе представляете? Мое оружие - это микрофон. Это эффективное оружие. Эффективное, когда ты выходишь, например, в каком-то селе маленьком и там боятся, поймите, людей в форме. Но EL Кравчук, что он там делает в центре села? И просто: "А что вы здесь приехали к нам? А что будет?" Я: "Ну, концерт будет. А вот ребята делают. Хочу вас познакомить. Смотрите, это капитан, это Сергей, пожалуйста". И этот Сергей военный уже такой: "Не бойтесь, мы будем вас защищать", потому что они должны были делать свои дела. А мое дело было - люди гражданские", - рассказал артист в интервью Суспільному.

EL Кравчук добавил, что испытывает гордость за украинскую армию и видит, как все изменилось.

"Наша страна прошла огромный путь к тому, чтобы мы по-настоящему армию уважали. Я помню, как было в АТО - совсем другим образом. А сейчас так приятно, что это с каждым днем становится сильнее и профессиональнее - это гордость", - подчеркнул певец.

