Центральная власть самоустранилась от работ по подготовке Киева к зиме, - Кличко

Центральная власть самоустранилась от работ по подготовке столицы к зиме, правительство будет заниматься только созданием резервного теплоснабжения в зоне ТЭЦ-4. Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время сессии Киевсовета.

"Государство обещало, и у Киева есть договоренность с правительством относительно приоритетности мер по энергостойкости. Реализация будет стоить около 30 млрд. грн. А также, что финансирование мероприятий и работы будут осуществляться в пропорции 50/50 – городом и государством. Теперь правительство нам заявило, что речь идет только о финансировании. А к работам отношения практически иметь не будет. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины будет заниматься созданием резервного теплоснабжения только в зоне ТЭЦ-4. А всё остальное – строительство когенерации, систем резервного питания, системы резервного теплоснабжения – город должен делать своими силами", - заявил Виталий Кличко.

Вместе с тем мэр Киева подчеркнул, что необходимо участие государства, поэтому он настаивает на выполнении предварительных договоренностей с правительством.

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"Мы понимаем, что для Киева этого мало. И что всё сделать городу без участия государства – нереально! И мы настаиваем на выполнении правительством предварительных договоренностей. Потому что должна быть государственная позиция. А не политическая волокита! Мы внесли изменения, которые еще более детализируют работы в рамках плана и оптимизируют стоимость проектов. С приоритетом как раз на следующий отопительный сезон. А также, что важно, они содержат фиксацию участия города и государства, как в финансировании, так и в проведении работ – 50/50", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также рассказал, что на сегодняшний день уже сделано в столице в рамках Плана стойкости.

"Мы сегодня делаем, что можем. В частности, уже установили три дизель-генераторных установки мощностью более 15 МВт, которые будут работать для бесперебойного питания объектов водоснабжения. Всего в этом году планируем обеспечить около 40 МВт резерва для водоснабжения. Завершено строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью 45 МВт. Еще более 100 МВт мощности – в работе. Всего в этом году мы должны получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности", - рассказал мэр Киева.

Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что Киев привлечет 2,5 млрд грн кредитных средств "Ощадбанка" и 50 млн евро "Европейского банка реконструкции и развития" для финансирования работ в рамках Плана стойкости столицы.