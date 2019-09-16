Трамп разрешил открыть нефтяные резервы страны после атаки в Саудовской Аравии

Дональд Трамп разрешил использовать резервы в объемах, достаточных для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

После атаки на нефтедобывающие заводы в Саудовской Аравии президент США разрешил открыть нефтяные резервы страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

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Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"В связи с атакой на Саудовскую Аравию, что может иметь влияние на цены на нефть, я разрешил использовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объеме, которые будут установлены и достаточны, чтобы держать рынки хорошо обеспеченными", - говорится в сообщении.

Трамп также добавил, что проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении согласования нефтепроводов, которые в настоящее время находятся в процессе выдачи разрешений в Техасе и других штатах.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite одобрение of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.