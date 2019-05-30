"Укрэнерго" сможет работать по имеющейся лицензии до завершения сертификации ОСП - Фармагей

Нацкомиссия внесла необходимые изменения в лицензию "Укрэнерго", чтобы компания могла работать по ней после внедрения нового рынка электроэнергии.

НКРЭКУ внесла необходимые изменения в лицензию ГП "НЭК "Укрэнерго", чтобы компания могла работать по ней после внедрения новой модели рынка 1 июля 2019 года до завершения сертификации компании, как оператора системы передачи (ОСП).

Об этом сообщил член НКРЭКУ Александр Формагей на мероприятии "Интеграция Украины к ENTSO-E: ключевые преимущества и вызовы".

Согласно лицензионным условиям оператор системы передачи, который должен работать в новом рынке электроэнергии уже с 1 июля, может получить лицензию только после прохождения сертификации. Однако, как отметил Александр Формагей, сертификация "Укрэнерго", как ОСП задерживается, и компания не сможет получить новую лицензию до старта новой модели рынка.

"Поэтому мы разработали необходимые изменения к лицензионным условиям, и в эту же пятницу (31 мая - ред.) их окончательная редакция будет вынесена на согласование. Таким образом мы предоставляем возможность "Укрэнерго" работать по старой лицензии до завершения процедуры сертификации. Это позволит своевременно, 1 июля, начать работу оптового рынка электроэнергии", - пояснил Формагей.

Он также отметил, что НКРЭКУ вместе с "Укрэнерго" углубила сотрудничество, которое стало более плодотворным и результативным.

"Мы видим шаги, которые предпринимает компания для того, чтобы своевременно подойти к новому рынку и своевременно выполнить требования об отделении и независимости ОСП. В то же время Регулятор, со своей стороны, будет делать все, чтобы успешно завершить процедуру сертификации нового оператора системы передачи", - добавил Формагей.