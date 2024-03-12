Китайская компания Xiaomi планирует войти в пятерку лучших автопроизводителей мира.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi 12 марта заявил, что начнет поставки своего первого электромобиля модели Speed Ultra 7 (SU7) уже в этом месяце.

Как сообщает Reuters, пятый по величине производитель смартфонов в Китае анонсировал, что будет принимать заказы в 59 магазинах в 29 городах по всей стране. Презентация запланирована на 28 марта. На фоне заявления компании во время утренних торгов акции Xiaomi выросли на 7%.

В декабре во время презентации седана SU7 исполнительный директор компании Лэй Цзюнь подчеркнул, что Xiaomi планирует войти в пятерку лучших автопроизводителей мира.

Видео дня

По его словам, Speed Ultra 7 имеет технологию "суперэлектрического двигателя", способную разгоняться быстрее, чем Tesla и электромобили Porsche.

Аналитики отмечают, что совместная операционная система автомобиля с популярными телефонами и другими электронными устройствами Xiaomi понравится существующим клиентам компании.

Гигант смартфонов пообещал инвестировать 10 миллиардов долларов в автомобили в течение десяти лет и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей, который получил одобрение властей.

Первый электрокар от Xiaomi - что известно

В конце 2023 года китайский производитель смартфонов Xiaomi представил свой первый электромобиль SU7. Тогда сообщалось, что электрокар будет доступен в двух версиях - с запасом хода до 668 км на одном заряде и с запасом хода до 800 км. Для сравнения, модель Tesla S имеет запас хода до 650 км.

Цена объявлена не была, однако генеральный директор сообщил, что стоимость "будет немного высокой, но такая, которую все сочтут оправданной".

Вас также могут заинтересовать новости: